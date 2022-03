Appell: Tech-Firmen „müssen Stellung beziehen“

Die baltischen Staaten und Polen haben Tech-Firmen zu stärkeren Maßnahmen aufgerufen, um die Verbreitung von Desinformationen über Russlands Invasion in die Ukraine einzuschränken. In einem gemeinsamen Schreiben an die Chefs von Facebook, Twitter, Google und YouTube fordern die Regierungschefs der vier EU- und NATO-Länder, proaktiv Konten in sozialen Medien zu sperren, die zu Angriffskriegen anstiften oder diese rechtfertigen und falsche Informationen verbreiten. Der Appell dürfte erste Wirkung zeigen.