Burgenland bereitet sich auf Flüchtlinge vor

Hilfstransporte von Heer

Angesichts der enormen Spenden- und Hilfsbereitschaft in Österreich und besonders im Burgenland sieht der Landeshauptmann nun den Bund gefordert, die Transporte in das Krisengebiet zu organisieren. „Es muss verlässlich organisiert werden, dass diese Hilfsgüter auch in der Ukraine ankommen“, sagte Doskozil.