Klare Siege in Telfs und Zirl, Zittern in Wattens

Zirl: In der SPÖ-Zentrale in Innsbruck knallten die Sektkorken nicht nur wegen Landesparteichef Georg Dornauer, der in Sellrain zulegen konnte und nun über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügt: Der Nachbar am Talende, Genosse Thomas Öfner in Zirl, schaffte nahezu einen Kantersieg bei der BM-Wahl.