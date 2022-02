Spenden-Aktionen für Opfer in Krisenregion laufen

Der Überfall Russlands auf die Ukraine stürzt die Bevölkerung vor Ort in Not und Elend. Nach Tagen der Schockstarre baut sich in NÖ jetzt eine Welle der Hilfsbereitschaft auf. So werden etwa in Wiener Neustadt und Vösendorf bereits Hilfstransporte vorbereitet. Die Bundesländer stellen Finanzmittel bereit.