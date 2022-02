Star-Tenor Villazón beehrt das Grazer Publikum

Doch ganz ohne den Gesang geht es für das Energiebündel dann doch nicht und so kommt das Publikum in Graz am 11. 3. in die seltene Gelegenheit, den Mexikaner live zu erleben: Gemeinsam mit dem Harfinisten Xavier de Maistre gibt er ein Festkonzert im Stefaniensaal. Unter dem Titel „Serenata Latina“ präsentiert das Duo traditionelle Volks- und Kunstlieder aus Lateinamerika, von Komponisten wie Alberto Ginastera und Zequinha de Abreu. Noch gibt es Karten für das Event.