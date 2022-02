Grüne vor Zerreißprobe: Tränen im Sitzungssaal

Grüne Kavallerie rückte nicht aus

Nicht einmal seine eigene Fraktion scheint zu 100% zu ihm zu stehen. Wie sonst ist es zu erklären, dass niemand (!) zu seiner Verteidigung ausgerückt ist, als er wegen der nicht bestimmungsgemäßen Weitergabe seiner Verfügungsmittel an seine Büroleiterin schwer unter Druck stand? Von nahezu allen Fraktionen hagelte es heftigste Kritik. Betont werden muss, dass es dabei nicht unfair zugegangen ist. Es ging um harte Fakten und Argumente. Die Sache hat insofern ein Nachspiel, als seine Büroleiterin noch einmal in den Kontrollausschuss geladen wird, nachdem sie auf eine Aussage im Gemeinderat verzichtet hatte bzw. von Willi nicht eingeladen war. Fazit in dieser Causa: Die grüne Kavallerie blieb zu Hause. Nicht einmal GR Gerhard Fritz, der wortgewaltige Rhetoriker, der früher immer mit juristischer Sachkenntnis gepunktet hat, meldete sich in der Causa zu Wort. Ein Wunder! Er dürfte nicht der Einzige bei den Grünen sein, der sich in die innere Emigration verabschiedet hat.