Schlechte Sicht wurde Tourengeher zum Verhängnis

Der Mann unternahm in einer sechsköpfigen Gruppe eine geführte Skitour auf das Pürglesgungge in Innervillgraten. Die Abfahrt bestritten die Teilnehmer einzeln - bei einem Sammelpunkt wollten sie sich wieder treffen. Der 59-Jährige fuhr als Letzter in den Hang ein und übersah wegen der schlechten Lichtverhältnisse eine Mulde. Daraufhin stürzte der Österreicher und verletzte sich an der Schulter.