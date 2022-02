Kommt die Verdopplung des Tesla-Werks in Berlin?

Tesla will sein neues Werk in Grünheide bei Berlin so bald wie möglich verdoppeln. Doch diese hochtrabenden Pläne hat der kalifornische Elektroautohersteller nun vorerst auf Eis gelegt. Denn noch immer ist der bereits fertiggestellte Teil der Fabrik noch nicht in Betrieb. Wegen fehlender Genehmigungen.