Wenn sogar die Kläranlage das Problem aufzeigt

Null Einwohner bis 14 Jahre, ein Bewohner bis 20 Jahre, vier Bürger bis 40 Jahre: Der Ort Kollmitzgraben liegt zu Fuße der Ruine Kollmitz, die in der Saison mehr als 10.000 Gäste pro Jahr besuchen. Viel Leben herrscht speziell im Winter in dem Ort mit 21 Haupt- und 30 Nebenwohnsitzern nicht mehr. Dabei wurde dort um 1900 sogar eine Schule gebaut, weil in dem Dorf mit drei Hektar Land und vier Hektar Thaya-Flussgebiet mehr als 100 Kinder lebten, weiß Stadtarchivar Erich Kerschbaumer aus Raabs.