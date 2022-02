Salzburger Schwab trifft mit Saloniki auf Belgier

Während Österreichs Vertreter LASK am Freitag in Nyon (Sz) das Los Slavia Prag aus Tschechien gezogen hat, muss ein Salzburger Legionär weiter nach Norden reisen. Stefan Schwab, der beim Aufstieg in der Kreuzrunde getroffen hatte, trifft mit PAOK Saloniki auf KAA Gent aus Belgien.