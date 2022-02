Kastration verhindert Tierleid bei Katzen

Bereits seit 2005 gilt die gesetzliche Kastrationspflicht in Österreich. Bedeutet: Katzen, die regelmäßig Zugang ins Freie haben, müssen kastriert werden - außer die in derÖsterr. Heimtierdatenbank registrierten Zuchttiere. Trotz der gesetzlichen Regelung vermehren sich jedoch Jahr für Jahr Tausende Freigängerkatzen unkontrolliert. Das Resultat: Unerwünschter Nachwuchs wird auch heute noch auf brutale Weise erschlagen, ertränkt, ausgesetzt oder landet in einem der ohnehin überfüllten Tierheime. Dabei lässt sich dieses Tierleid durch Kastration vermeiden.