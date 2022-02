Nach ÖSV-Boykott: FIS sagt Weltcup-Rennen ab

„Im Interesse eines fairen Wettkampfes“

„Im Interesse eines fairen Wettkampfes entschied sich die Jury, den Weltcup in Sunny Valley nach der Qualifikation abzusagen“, teilte die FIS mit. Man bemühe sich um einen Ersatzort. Der Weltcup der Aerials am Samstag und Sonntag in Jaroslawl ist derzeit noch im Programm. Im März sind vorerst noch weitere FIS-Weltcups in Russland geplant, so jene der Skispringerinnen in Nischnij Tagil und Tschaikowski, im Aerials in Moskau und im Langlauf in Tjumen.