Sorgen um Basketball-Legende Dirk Nowitzki

Der deutsche Dirk Nowitzki ist einer der besten Basketball-Spieler aller Zeiten. In der nordamerikanischen Profiliga NBA hat der 2,13 Meter große Hüne bislang die sechstmeisten Punkte aller Zeiten erzielt und wurde 2007 als bester Spieler der Saison (MVP) ausgezeichnet. Damit ist er hochverdient in der, von der NBA veröffentlichten Liste der besten 75 Spieler aller Zeiten vetreten. Beim All-Star-Game am vergangen Wochenende wurden alle Spieler auf dieser Liste geehrt, doch der Auftritt von Nowitzki gibt Anlass zur Sorge.