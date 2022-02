„Fake-Erbin“ Anna Sorokin betrog auch in Kärnten

Anna Sorokin gab sich als Milliardärs-Tochter aus und schaffte es so in die High Society New Yorks. Als falsche Erbin reiste sie sogar um die ganze Welt, wohnte in den teuersten Hotels - ohne zu bezahlen! Wie sich nun herausstellte, hatte sich die deutsch-russische Betrügerin auch einen Luxusurlaub am Wörthersee gegönnt und sich in einem der nobelsten Häuser eingemietet.