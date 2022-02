Wo Pendler in Wien einen Dauer-Stellplatz finden

So besteht die Möglichkeit, einen WIPARK-Garagenstellplatz aus 19 Standorten in Wien und Mödling um günstige 67,90 Euro monatlich oder 678,60 Euro jährlich zu mieten. Es gibt überall einen direkten Zugang zu U-Bahn oder Schnellbahn. Besitzer einer Jahreskarte der Wiener Linien oder eines Semestertickets bezahlen sogar nur 55,80 Euro pro Monat bzw. 558,30 Euro pro Jahr. Insgesamt stehen 510 Parkplätze bereit - rund 100 sind derzeit vermietet. „Wir rechnen damit, dass die Nachfrage in den nächsten Wochen steigt“, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrates Heinrich Dorner (SPÖ). Infos zur WIPARK-Aktion gibt’s bei der Mobilitätszentrale Burgenland telefonisch unter 02682/21070 oder online.