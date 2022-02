Trafiken bieten Gedrucktes ab sofort auch digital

Österreichische Trafiken bieten ab sofort Printprodukte auch in digitaler Form an. Über die „Mediabox“ - der digitalen Mediathek des Unternehmens Media Carrier - sind mehr als 1550 Zeitungen und Zeitschriften sowie Reiseführer aus knapp 60 Ländern in 40 Sprachen erhältlich. Der Zugang erfolgt über trafikdaheim.at. Die teilnehmenden Trafiken erhalten für jeden Verkauf eines Produkts eine Provision in Höhe von 16,74 Prozent auf den erzielten Nettoumsatz.