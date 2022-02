Mehr Personal im Rathaus: Kein Freibrief für Willi

Einen Schaukampf auf offener Bühne lieferten sich im Stadtsenat am Mittwoch die einstigen Koalitionspartner in Innsbruck in Gestalt von BM Georg Willi, Vize Johannes Anzengruber, StR Uschi Schwarzl und SPÖ-StR Elisabeth Mayr. Es ging um mehrere Themen, Dissonanzen waren überall spürbar. BM Willi leitete sein Statement ein mit der Feststellung, dass in einer langen und intensiven Stadtsenatssitzung ein neuer Tiefpunkt erreicht worden sei: „Die Rechtsparteien haben kein Vertrauen in die Verwaltung.“ Wirtschaft-StR Christine Oppitz-Plörer, die mit einem Antrag zur Impfpflicht den Stein ins Rollen gebracht hatte, und die FPÖ waren bei der Bekanntgabe der (spärlichen) Ergebnisse nicht dabei.