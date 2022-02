Mehr Therapieplätze für suchtkranke Jugendliche

Mehr Betten in Jugendpsychiatrie gefordert

„Es braucht mehr Betten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und spezielle Plätze für Drogenkranke“, verweist Christian Haring auf eine der Empfehlungen im neuen Suchtkonzept des Landes. Der Wille zum Ausbau sei da, konstatiert der Fachmann. Er und Gesundheits-LR Annette Leja erinnern aber an das, was für den Ausbau fehlt: ausgebildete Psychiater. Das könnte sich jedoch bald ändern. Denn der Bund hat nun den Ausbildungsschlüssel für Jungärzte verändert und erfüllt damit eine Forderung der Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall und Innsbruck, Kathrin Sevecke.