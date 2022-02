„Wir werden Putins Einmarsch nicht stoppen können“

Martin Panosch ist Ex-SPÖ-Politiker, Versicherungsmanager und Honorarkonsul der Ukraine in Salzburg. Er und sieben Kollegen haben den hochkochenden Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zum Anlass genommen und einen Brief an das Konsularische Korps in Salzburg verfasst; vor allem aber an ihren russischen Konsul-Kollegen Sergej Maguta - bisher ohne Antwort. Die „Krone“ hat Panosch am Tag vor der Invasion durch Wladimir Putin zum Interview getroffen.