Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Trotz viel Training sowie dem Engagement ihres Frauchens ist die vierjährige Hündin Nala mit dem Stadtleben überfordert, und leidet unter ihren Ängsten. Sie ist ein sehr lieber und genügsamer Hund, und am glücklichsten ist sie bei Spaziergängen in der Natur. Wichtig ist ein ruhiges Zuhause bei Menschen mit Hundeerfahrung, kleine Kinder sollten nicht im Haushalt leben. Ein souveräner Zweithund könnte Nala sehr guttun, da sie sich an ihren Hundefreunden orientiert und sie sich in der Gruppe sicher fühlt. Nala wiegt etwa zwölf Kilo und hat eine Schulterhöhe von 30 Centimetern. Sie kann im Auto mitfahren und bleibt problemlos alleine.

Rückfragen unter 0676/402 83 42.