Sonya Kraus zeigt in TV-Show ihre neuen Brüste

Krebs-Diagnose vor Drehbeginn der Show

In der Show erzählte Kraus: „Ich hatte am Mittwoch ein Vorgespräch zu ,Showtime of my Life‘, und am Donnerstag einen Check-up bei meinem Gynäkologen.“ Dabei habe dieser einen Knoten entdeckt. Für die Moderatorin noch kein Grund zur Besorgnis: „Ich habe niemandem was gesagt, weil ich dachte: falscher Alarm. Ich fühle mich großartig. Ich bin gesund, rauche nicht, saufe nicht, bin schlank und sportlich, esse kein Fleisch, bin glücklich und immer gut gelaunt.“