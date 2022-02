Haussegen hängt im kirchlichen Gymnasium schief

Vor etwas mehr als einem Jahr kam es am Gymnasium Wolfgarten in Eisenstadt zu einem Wechsel in der Direktion. Seither leitet Andrea Berger-Gruber die Geschicke der Kaderschmiede. Rasch kam allerdings Kritik auf. Gegenüber der „Krone“ äußerten Mitarbeiter und Eltern von Schülern ihren Unmut: „Es geht total autoritär zu. Wer aufmuckt, wird mundtot gemacht.“ Berger-Gruber reagiert fassungslos: „Ich sehe mich als Teamplayer und kann das nicht nachvollziehen. Es gibt eine Steuerungsgruppe und bei allen wichtigen Themen ist unser Administrator eingebunden.“ Aus ihrer Sicht sei es nur eine kleine Gruppe von Pädagogen, die diese Vorwürfe erhebe.