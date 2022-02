Drei Musikalische Brücken-Bauer für den Frieden

Lieder mit alpenländischen und indischen Elementen

Pater Sandesh trat daraufhin mit Stix in Kontakt und aktuell werden in Mils zwei Songs produziert, bei welchen der rührige Geistliche gemeinsam mit Georg Schärmer den stimmlichen Part zu den Kompositionen von Manuel Stix beisteuert, wobei eines der Lieder eine melodische Mischung aus Tiroler Jodler mit indischen Elementen ist. Hierzu meint Georg Schärmer: „Wir leben in einer Zeit, in der viele Dissonanzen und Disharmonie vorhanden sind und ein möglicher Krieg vor der Haustüre steht. Ich bin zutiefst darüber überzeugt, dass Kunst und Kultur der Schlüssel sind, um aus diesem Dilemma herauszukommen. Vor allem die Musik hat es immer wieder geschafft, Menschen, die sich nicht mögen, auch weltumspannend zusammen zu bringen. In Zeiten des Biedermeiers musste sie provozieren, in Zeiten von Spaltung und Konflikten muss sie harmonisieren“.