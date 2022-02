Urlauber in Sölden auf offener Straße ausgeraubt

Es war am Freitag gegen 22.45 Uhr, als der 25-Jährige plötzlich auf einer Straße in Sölden am Pullover gepackt wurde. Der Angreifer forderte den Deutschen auf, ihm sein Geld zu geben. „Als der Urlauber vorerst nicht reagierte, schubste ihn der unbekannte Täter in einen Eingangsbereich und schlug und trat auf ihn ein“, heißt es seitens der Polizei. Schließlich wurde dem Deutschen, der bei dem Vorfall erheblich am Kopf verletzt wurde, die Geldtasche mit einem dreistelligen Euro-Betrag entrissen. Der Täter konnte flüchten.