Gasly: „… dann würde Hamilton Letzter werden!“

Die Schere zwischen den großen und kleinen Teams in der Königsklasse wird auch weiterhin groß sein, befürchtet Gasly. Sogar Rekordchampion Lewis Hamilton würde mit einem Williams- oder Haas-Boliden am Ende des Feldes landen. „Es ist nicht einmal so, dass er Dritter oder Fünfter wäre, er wäre 18. oder 16.“, sagt Gasly im Gespräch mit „Mashup“.