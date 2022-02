AlphaTauri zeigt den AT03 für die Saison 2022

„Alle starten ziemlich von Null weg. Wir schauen auf ein Szenario, in dem das Blatt komplett leer ist“, betonte Gasly, der in 15 von 22 Rennen der Vorsaison WM-Punkte geholt hat. „Ich hoffe, dass das bei uns gut funktionieren wird.“ Gaslys Teamkollege ist wie im Vorjahr der Japaner Yuki Tsunoda. „Ich möchte meine Geschwindigkeit und die Konstanz in meinem Fahrstil verbessern“, sagte der 21-Jährige.