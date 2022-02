Schienenersatzverkehr bereitet Eltern Sorgen

Seit 14. Februar ist der Abschnitt von Weizelsdorf bis Klagenfurt gesperrt, weil in diesem Bereich, wie berichtet, Elektrifizierungsarbeiten stattfinden. Das könnte ab heute - also mit Beginn des zweiten Semesters - für Probleme sorgen, befürchten Eltern. Denn die Strecke wird von zahlreichen Kindern und Jugendlichen frequentiert, die in Klagenfurt zur Schule gehen.