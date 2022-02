Nach Brand auf Fähre: Passagier lebend gefunden

Illegale Partys in der Garage?

Die Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden. Ein auf der griechischen Insel Othoni lebender Italiener, der nach eigenen Angaben schon Hunderte Male mit der Euroferry Olympia gereist ist - allein achtmal im vergangenen Jänner -, berichtete im Interview mit RAI Radio am Samstag, wie es an Bord oftmals zuging: „In den Garagen wird Feuer gemacht, mit den Autoradios der Lieferwagen wird Musik gemacht und es wird gefeiert und getrunken“, so der Mann. Der Italiener war am Tag des Unglücks nicht an Bord der Fähre.