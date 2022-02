Treibstoff ausgelaufen, keine Spur von Vermissten

Experten der italienischen Küstenwache schlagen wegen des Austritts von Treibstoff aus der Autofähre Euroferry Olympia der neapolitanischen Reederei Grimaldi, die am Freitag in den Gewässern zwischen Italien und Griechenland in Brand geraten ist, Alarm. Ausgelaufenes Öl wurde von einem Flugzeug der Küstenwache entdeckt, das das Unglücksgebiet überflog. Die Fähre hatte 800 Kubikmeter Treibstoff und 23 Tonnen ätzende Produkte an Bord. Unterdessen geht die Suche nach den Vermissten weiter.