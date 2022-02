Doch Vermisste und Verletzte bei Brand auf Fähre

Drei Personen sind an Bord des Passagierschiffes Euroferry Olympia verletzt worden, das am Freitag auf dem Weg zwischen Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands und Brindisi in Ostitalien in Brand geraten war. Dabei handelt sich um zwei Passagiere und ein Besatzungsmitglied, teilten Rettungskräfte mit. Bis zu 14 Personen von der Passagierliste wurden am Nachmittag noch gesucht.