Österreicher sehen die USA weiterhin zwiespältig

Interesse generell eher gering

Bemerkenswert ist auch das eher geringe Interesse der Österreicher an den USA. Ein Drittel der Befragten gab an, sich weniger als einmal monatlich oder sogar nie mit den USA befassen. 4,2 Prozent outeten sich als USA-Junkies: Sie beschäftigen sich täglich mit dem „Land of the free“. Und man hat auch den Eindruck, dass die Österreicher die US-Politik schon einmal ernster nahmen. So gaben 40,9 Prozent der Befragten an, dass die US-Politik für Österreich wichtig sei, 17 Prozent bezeichneten sie als nicht wichtig.