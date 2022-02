Junior Adamu als Motivation für Jungbullen

Wölfe warten zum Auftakt

Nach einer harten Vorbereitungszeit mit vielen Ausfällen inklusive Kaderrochade starten die Lieferinger am Sonntag (10.30) in St. Pölten in die Frühjahrssaison. „Seit dem Trainingslager ist es nicht normal abgelaufen, wir hatten immer wieder Ausfälle zu verkraften“, so Coach Aufhauser.