Patrick Dempsey: Romantik-Trip nach Wien

Der 56-Jährige, der jahrelang als Dr. Derek Shepherd in der beliebten Arztserie die Frauenherzen zum Schmelzen brachte, gilt als echter Österreich-Fan. Schon mehrmals nahm er an der Ennstal Classic in der Steiermark teil und besuchte auch schon das legendäre Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel.