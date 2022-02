Neun Gallebären nach 17 Jahren in Käfigen befreit

Den armen Vierbeinern war in der Vergangenheit regelmäßig grausam Gallensaft abgezapft worden, da Bärengalle in der traditionellen Medizin als Heilmittel gilt. Wie alt die Bären sind, ist derzeit nicht bekannt, aber sie alle haben mindestens 17 Jahre lang in winzigen Käfigen auf den Bärenfarmen gelitten. „Vier Pfoten“ begrüße die Bemühungen der Provinz Binh Duong, die Bärenfarmen zu schließen und ruft die Behörden in Hanoi dazu auf, diesem Beispiel zu folgen, so die NGO in einer Aussendung: Dort leidet fast die Hälfte der verbleibenden 317 Bären auf Bärenfarmen in Vietnam.