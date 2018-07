Ein neues Leben für Vietnams Gallebären

Starke Partnerschaft seit vielen Jahren

„Krone“-Tierecke-Chefin und ORF-Moderatorin Maggie Entenfellner und „Vier Pfoten“-Präsident und Gründer Heli Dungler blicken auf viele Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit zurück. Gemeinsam wurden Tierrettungen im In- und Ausland durchgeführt, Spenden gesammelt, Petitionen gestartet und Informationskampagnen realisiert! Ein Erfolg war zudem der 1. Internationale Tierschutzgipfel (www.iaws2018.com), den die „Vier Pfoten“ am 24. April in Wien organisierten. Prinzessin Alia Al Hussein von Jordanien wurde gemeinsam mit Maggie Entenfellner zur Sonderbotschafterin der Konferenz ernannt. „Mein persönliches Fazit: Tierschutz ist längst nicht nur für Tierfreunde wichtig. Denn wenn die Menschheit ihr Verhalten unserer Umwelt gegenüber in Bezug auf Ernährung, Wirtschaft oder Lebensräume nicht ändert, schlittern wir in ein Chaos“, so Entenfellner über die Veranstaltung. Gemeinsam mit den „Vier Pfoten“ sollen jetzt für die Gallebären noch einmal alle Hebel in Bewegung gesetzt werden: „Bitte helfen Sie uns dabei – bereits eine kleine Spende macht einen Unterschied!“