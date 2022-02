Tiroler bretterte mit 115 km/h durch 50er-Zone

Ganz besonders eilig hatte es am Wochenende ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer im Tiroler Unterland. Der Einheimische wurde von der Polizei in Brixlegg (Bezirk Kufstein) in einer 50er-Zone mit 115 km/h „geblitzt“. Seinen Schein durfte er gleich wieder abgeben …