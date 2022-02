Vier Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten

Am Freitagnachmittag war ein 83-Jähriger mit seinem Pkw auf der B57 unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei dürfte er eine Frau übersehen haben, die mit ihrem Wagen in die Gegenrichtung unterwegs war. Der Mann wurde leicht verletzt, die Insassen des anderen Fahrzeugs kamen mit einem Schock davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.