„Agnihotra“ soll die Atmosphäre heilen

Kennengelernt hat er die Homa-Landwirtschaft eigentlich durch Zufall. „Ich habe mich dann eingelesen und auch den Homa-Hof in Deutschland besucht, der seit 30 Jahren diese Art der Landwirtschaft betreibt und sensationelle Ergebnisse einfährt. Das hat mich überzeugt“, erzählt der Weinbauer. Er schildert auch, dass er schon länger großteils biologisch gearbeitet hätte, allerdings ohne Zertifizierung. „Bei der Biologischen Landwirtschaft stört mich der hohe Eintrag an Kupfer in Boden und Pflanzen. Deshalb habe ich hier gezögert. Durch die Homa-Landwirtschaft habe ich allerdings eine Alternative zum Kupfer gefunden. Dementsprechend bin ich derzeit in der Umstellung auf Bio“, so der Golser.