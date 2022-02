Sarah Lagger bezwingt Verena Mayr

In einem dramatischen Kampf sicherte sich Sarah Lagger in Linz zum zweiten Mal nach 2016 den Hallen-Titel im Fünfkampf der Leichtathletik. Die 21-Jährige lief im abschließenden 800-m-Lauf tolle 2:11,99 und kam damit insgesamt auf eine großartige persönliche Bestleistung von 4468 Punkten. Damit lag sie im Gesamtklassement 35 Punkte vor Verena Mayr (4433), der WM-Dritten im Siebenkampf von 2019. Verena Mayr hatte die 800 m in 2:10,50 gewonnen. Es war ein hochklassiger und spannender Siebenkampf mit einem krönenden 800-m-Lauf als Finale!