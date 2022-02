Großschanzen-Trainings: ÖOC-Asse ganz vorne dabei

Den österreichischen Kombinierern bei den Olympischen Spielen in China ist der Umstieg von der Normal- auf die Großschanze mehrheitlich gut geglückt. Franz Josef Rehrl (1,3,2), Johannes Lamparter (4,4,1) und Mario Seidl (3,1,5) belegten in den drei Trainings-Durchgängen am Samstag durchwegs Top-5-Plätze, der „bronzene“ Lukas Greiderer kam auf die Ränge 9, 15 und 15, Martin Fritz auf 12, 18 und 22. Die Konkurrenz für den Dienstag-Bewerb musste sich durchwegs hinten anstellen.