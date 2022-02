„Fast schon der Alte!“ Jaissle lobt Rückkehrer

Es war eine knappe Angelegenheit! Red Bull Salzburg setzte sich am Freitag nach einem Rückstand mit 2:1 gegen Rapid Wien durch. Ein positiver Aspekt vor dem Kräftemessen mit dem FC Bayern München in der Champions League war das Comeback von Nicolas Seiwald, der seine Knieverletzung schneller als erwartet überwunden hat und gegen Rapid nach seiner Einwechslung einen gelungenen Auftritt hinlegte - und das, obwohl er davor erst zwei Mannschaftstrainings in den Beinen hatte.