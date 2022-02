Ein „improvisierter Sprengsatz“ wurde platziert

Französische Ermittler gehen bei der Explosion am Wagen eines Fahrers der Rallye Dakar im Dezember in Saudi-Arabien von einem Anschlag aus. Dass ein „improvisierter Sprengsatz“ platziert wurde, sei die einzige mögliche Erklärung für die Detonation, hieß es am Freitag aus gut informierten Kreisen in Paris. Den Angaben zufolge waren Vertreter der französischen Anti-Terror-Staatsanwaltschaft Ende Jänner für Untersuchungen nach Saudi-Arabien gereist.