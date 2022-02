Murtal: Mann brach 31-mal in Kellerabteile ein

Durch weiterführende Ermittlungen und DNA-Auswertungen gelang es jedoch, dem 29-Jährigen zumindest 31 Einbrüche zuzuordnen. Der Verdächtige dürfte sie alleine begangen haben. Die gestohlenen Gegenstände lagerte er zunächst in seinem Kellerabteil, dann verkaufte er sie weiter, um sich seinen Lebensunterhalt aufzubessern. In seinem Keller fanden die Ermittler nur noch einige der gestohlenen Fahrräder. Der Rumäne sitzt nun in der Justizanstalt Leoben in Haft.