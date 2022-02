Comeback für Kult-Serie „Futurama“ auf Disney+

Wechselhafte Geschichte mit mehreren Pausen

„Futurama“ entstand ab 1999, 2003 endete die Serienproduktion fürs Fernsehen. Danach wurden 2007 vier Filme für den DVD-Markt hergestellt. Weil diese sich so gut verkauften, gab es von 2010 bis 2013 neue TV-Folgen. In den sieben Staffeln wurden alles in allem 140 Episoden produziert.