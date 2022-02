Stradivari im Jahr 1995 gestohlen: Fall verfilmt

Der wahre Wert des so besonderen Instruments ist nicht bekannt. Die eine Schätzung lautet drei Millionen Dollar, die andere acht Millionen. Gespielt wurde die Stradivari „Davidoff“ jedenfalls von keiner Geringeren als Erika Morini. Die 1904 in eine jüdische Wiener Familie geborene Erika zeigte schon früh in der Musikschule ihrer Eltern, dass sie deren musisches Talent geerbt hatte. Sie lernte an der Wiener Musikakademie, spielte sogar für Kaiser Franz Joseph. Neben Auftritten mit den Berliner Philharmonikern trat sie auch in der berühmten New Yorker Carnegie Hall auf.