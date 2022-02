Platter drängt weiter auf Gipfel und Lockerungen

„Lockerungen absolut rechtfertigbar“

Es bestehe trotz hohen Inzidenzen keine Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems mehr, die Omikron-Variante sei offenbar deutlich weniger gefährlich, die Krankenhauszahlen stabil: „Die Lockerungen sind absolut rechtfertigbar“. Die Bevölkerung würde sich nach weitreichenden Öffnungen sehnen. Zudem müsse man feststellen, dass sich immer mehr Menschen nicht mehr in diesem Ausmaße an die Vorgaben halten würden, wie es in vorherigen Phasen der Pandemie noch der Fall gewesen sei.