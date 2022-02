Arbeitsloser knackte elf Münzzählautomaten auf

Ein 36-Jähriger soll in Oberösterreich und Wien Münzzählautomaten in Bankfoyers aufgebrochen haben. Nach einem Coup Montagabend in Linz wurde der Mann in der Bundeshauptstadt festgenommen. Er war geständig und gab an, mit der Beute seinen Lebensunterhalt finanziert zu haben. Der Wiener wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Der Schaden betrage rund 20.000 Euro, wobei der Sachschaden gering sei, so die niederösterreichische Polizei.