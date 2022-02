Chris Hemsworth lässt Wien derzeit Kopf stehen

Chris Hemsworth macht seit Mittwoch die Donauplatte in Wien unsicher. Als Netflix-Action-Held Tyler Rake hat der den DC Tower voll in seiner Hand. Fans wurden Zeugen von wilden Verfolgungsjagden und Schießereien. Und trotz all der anstrengenden Action nahm sich der Hollywoodstar am Ende des Drehtages Zeit für einen kleinen Plausch mit seinen Fans.