OGH: Kündigung von Masken-Verweigerin war rechtens

Trotz wiederholter Aufforderungen und Androhung von Konsequenzen hatte die Frau sich geweigert, die angesichts der Pandemie vorgeschrieben Maske zu tragen. Sie focht ihre Kündigung beim Arbeitsgericht mit dem Argument an, sie sei diskriminiert worden. Denn ihre Kritik an der Maske sei als Teil ihrer Weltanschauung zu werten, so die Tirolerin, die laut „Standard“ als freie Mitarbeiterin beim Samariterbund in der Familien- und Jugendbetreuung tätig ist.