Tirolerinnen lehnten Covid-Impfung ab: Kündigung!

Freistellung im März

Ihr Arbeitsplatz ist eine soziale Interessenvertretung in Tirol, im Zuge derer die Mitarbeiter überwiegend in direktem Kontakt mit Personen stehen. „Aufgrund der FFP2-Maskenpflicht wurden wir im März dienstfrei gestellt – so lange, bis die Maskenpflicht wieder aufgehoben wird. Wir haben weiterhin unser Gehalt bekommen“, sagen die Frauen.